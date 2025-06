Marc Pircher lädt sich die Schlagerstars ein

Das Format nennt sich „Marcs Hitgeschichten“ und läuft am 14. Juni direkt im Anschluss an das „Musi Open Air“ (ORF/MDR). „Ich besuche die Stars an Orten, mit denen sie etwas Besonderes verbinden, oder direkt in ihrer Heimat“, freut sich Marc auf die Ausstrahlung seiner TV-Show.