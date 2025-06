Erfolgreichster TikToker der Welt in den USA festgenommen und „freiwillig“ ausgereist

Die deutlich verschärfte Einwanderungspolitik der US-Regierung hat nun auch der erfolgreichste TikToker der Welt, Khaby Lame, zu spüren bekommen. Weil das Visum des 25-jährigen Italieners abgelaufen sei, sei er am Freitag auf dem Flughafen von Las Vegas festgenommen worden, teilte die US-Einwanderungsbehörde am Samstag (Ortszeit) mit. Noch am Tag seiner Festnahme sei ihm die „freiwillige Ausreise“ erlaubt worden und er habe das Land verlassen.

Lame ist durch seine kurzen TikTok-Videos bekannt geworden, in denen er sich wortlos über die vielen inszenierten Anleitungen in Online-Netzwerken lustig macht. Die Idee dazu war ihm 2020 gekommen, als er seinen Fabrikjob verloren hatte und in seiner Plattenbau-Siedlung in Chivasso in der Nähe von Turin herumlief.