Schwerer Sturz in Innsbruck: 62-jähriger Motorradfahrer bei Ausweichmanöver verletzt

Am Pfingstsonntag kurz vor Mittag ereignete sich auf der Technikerstraße in Innsbruck ein schwerer Motorradunfall. Wie die Polzei am Nachmittag berichtet, war ein 62-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad in Richtung Osten unterwegs, als ein vor ihm fahrendes Fahrzeug den Blinker nach rechts setzte und den Anschein erweckte, abbiegen zu wollen. Der Motorradfahrer entschied sich drauafhin, den Wagen zu überholen, doch der Lenker des Autos lenkte plötzlich wieder geradeaus.