„Laberglaube“: Zwei (Süd-)Tiroler gehen in neuem Podcast Übernatürlichem auf die Spur

Innsbruck – In den letzten Jahren ist ein regelrechter Hype um True-Crime-Podcasts, in denen es um wahre Verbrechen geht, entstanden. Ein Innsbrucker und ein Südtiroler wollen in dem Bereich nun mitmischen, aber eine Stufe höher gehen.

In ihrem neuen Podcast „Laberglaube“ ist es mit der Wahrheit der erzählten Geschichten aber nicht so einfach. Hinter dem Titel steckt ein Wortspiel aus „Aberglaube“ und „labern“. Dementsprechend geht es um übernatürliche, paranormale, mythologische und spirituelle Fälle und Phänomene.

Daniel (32) stammt aus Südtirol, lebt aber inzwischen in Deutschland. Die beiden sind fasziniert von mysteriösen, schwer erklärbaren Geschichten. Doch sie sind überzeugte Anhänger der Wissenschaft – was sich natürlich nicht ausschließt.

In Folge 4 von „Laberglaube“ etwa geht es um den Palazzo Dario in Venedig. Das Gebäude ist wunderschön und liegt direkt am Canal Grande. Doch es soll verflucht sein und seine Besitzer in Ruin und Tod treiben. Selbst den Filmemacher Woody Allen soll die Legende abgeschreckt und vor einem Kauf bewahrt haben.