Ein verletzter Paragleiter musste am Pfingstsonntag ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden. Laut Polizei blieb der 52-jährige Amerikaner gegen 17.30 Uhr in Hollenzen, einem Ortsteil von Mayrhofen, in einer Hochspannungsleitung hängen und stürzte auf ein Feld ab. Grund dafür dürfte ein Flugfehler gewesen sein. (TT.com)