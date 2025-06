Baum stürzte um: Abschnitt von Stubaier Radweg vorerst gesperrt

Ein Baum ist am Sonntag in Neustift im Stubaital umgestürzt und hat den Stubaier Radweg verlegt. Wie die Polizei am Abend berichtete, stürzte der Baum gegen 17 Uhr im Bereich Autenwald/Gasperlesrinne von angrenzenden steilen Waldstück in Richtung Ranalter Straße (L232).