Im Elfmeter-Krimi: Portugal entthront Spanien und gewinnt die Nations League

Freudentränen bei Cristiano Ronaldo: Portugal setzte sich am Sonntag in einem hochklassigen Nations-League-Finale zum zweiten Mal die Krone auf. Die Entscheidung gegen Spanien fiel erst im Elfmeterschießen. Überschattet wurde das Spiel von einem medizinischen Notfall.

Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo hat überraschend den Titel in der Nations League gewonnen und Europameister Spanien entthront. Der Europameister von 2016 setzte sich im Finale von München am Sonntagabend im Elfmeterschießen mit 5:3 (2:2,1:2) gegen Spanien durch und sicherte sich zum zweiten Mal nach 2019 als Titelgewinner des jungen Wettbewerbs den Pokal. Torwart Diogo Costa parierte den entscheidenden Elfmeter von Alvaro Morata. Bei Portugal trafen alle Schützen vom Punkt.

Martin Zubimendi (21. Minute) und Mikel Oyarzabal (45.) trafen für Spanien, das den dritten Titel in drei Jahren verpasste und trotzdem als Topfavorit in die WM 2026 in Nordamerika geht. Für Portugal hatten Nuno Mendes (26.) und Altstar Cristiano Ronaldo (61.) mit seinem 138. Treffer im Nationalteam ausgeglichen.