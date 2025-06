Portugal holt Nations League im Elferschießen gegen Spanien

Auch dank eines Treffers von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat Portugal zum zweiten Mal die Nations League gewonnen. Im Endspiel des Final-Four-Turniers am Sonntag in München setzten sich die Portugiesen im iberischen Duell gegen Titelverteidiger Spanien mit 5:3 im Elfmeterschießen durch. Im Showdown vom Punkt vergab einzig Alvaro Morata. Ronaldo und Spanien-Shootingstar Lamine Yamal waren bereits ausgewechselt worden. Nach 120 Minuten war es 2:2 gestanden.

"Wir wussten, dass wir ein super Team sind. Jeder Fußballer träumt von diesen Momenten, von solchen Finals - das treibt uns an", sagte Bruno Fernandes nach dem dramatischen Finale bei RTL. Die Selecao von Teamchef Roberto Martínez holte sich nach der Premiere 2019 erneut den Titel, die spanischen Europameister von Coach Luis de la Fuente gingen hingegen erstmals seit 19 Pflichtspielen als Verlierer vom Rasen. Das Spiel um Platz drei am Sonntagnachmittag hatte Frankreich gegen Gastgeber Deutschland mit 2:0 für sich entschieden.

Martín Zubimendi (21.), Spielmacher bei Real Sociedad, brachte die Spanier in der Allianz Arena verdient in Führung. Kurz darauf gelang PSG-Linksverteidiger Nuno Mendes (26.) mit seinem ersten Länderspieltor der Ausgleich, ehe mit Mikel Oyarzabal (45.) ein zweiter Sociedad-Leistungsträger den Europameister kurz vor der Pause wieder in Front brachte. Nach dem Seitenwechsel schlug Ronaldo (61.) zu, der 40-Jährige jubelte nach einer abgefälschten Flanke über sein 138. Tor im 221. Länderspiel und seinen insgesamt 938. Karriere-Treffer.