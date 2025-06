Eskalation bei Geburtstagsfeier in Jenbach: Polizei trennt rund 80 aufgebrachte Partygäste

Eine Geburtstagsfeier in Jenbach endete am Pfingstsonntag mit einem Polizeieinsatz. Eine rund 80 Personen große und wohl stark alkoholisierte Gruppe sorgte für Unmut. Die genaue Ursache der Auseinandersetzung ist bis dato noch unklar.

Jenbach – Eine Geburtstagsfeier, die wohl aus dem Ruder lief, sorgte am späten Pfingstsonntag für einen Polizeieinsatz in Jenbach. Was war los? Wie am Montagmorgen seitens der Exekutive berichtet wurde, veranstaltete eine 40-jährige Frau eine Geburtstagsfeier in einem privaten Partykeller in Jenbach, zu der ausschließlich Familienangehörige und enge Bekannte eingeladen waren. Gegen 22.28 Uhr gingen dann bei der Polizei gleich mehrere Notrufe ein, die von einer Massenschlägerei vor Ort berichteten. Daraufhin wurden mehrere Streifen zur angegebenen Adresse entsandt.