Unbekannte attackierten Deutsche in Seefeld mit Sonnenschirm und Mülleimer

Drei Deutsche im Alter von 34, 35 und 47 Jahren sind in der Nacht auf Pfingstmontag in Seefeld von zwei Unbekannten attackiert und teils verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, waren die Urlauber gegen 4.10 Uhr in der Fußgängerzone in Richtung Leutasch unterwegs, als es auf Höhe eines Hotels zu dem Angriff kam.