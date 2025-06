Über 30.000 Euro Schaden: Unbekannte Diebe stahlen drei Rennräder in Lienz

Lienz – Langfinger waren am Pfingstsonntag in Lienz unterwegs. Wie die Polizei am Montag berichtet, entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 14.30 Uhr und 16.05 Uhr mehrere hochpreisige Rennräder. Zwei der Fahrräder wurden aus einem versperrten Fahrzeug gestohlen, ein an einem Zaun gesichertes Rennrad wurde ebenfalls mitgenommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehr als 30.000 Euro. (TT.com)