Rund 300 Meter abgestürzt: 31-Jähriger nach Unfall am Großglockner in kritischem Zustand

Kals am Großglockner – Ein schwerer Alpinunfall hat sich am Pfingstmontag am Großglockner zugetragen. Laut Polizei machten sich zwei Tourengeher aus Österreich gegen 4.30 Uhr in der Früh vom Parkplatz am Klucknerhaus in Kals mit Fahrrädern und Skiern auf den Weg zum Gipfel. Gegen 7.30 Uhr stürzte einer der Männer, ein 31-jähriger Salzburger, im Bereich des Ködnitzkees unterhalb der Adlersruhe etwa 250 bis 300 Meter weit über eine schneebedeckte Flanke ab und blieb schwer verletzt liegen. Ein Wanderer, der den Unfall beobachtete, setzte die Rettungskette in Gang.