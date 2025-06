Rund 300 Meter abgestürzt: 31-Jähriger nach Unfall am Großglockner verstorben

Kals am Großglockner – Traurige Nachrichten aus der Innsbrucker Klinik: Jener 31-Jährige, der am Pfingstmontag bei einer Skitour am Großglockner 250 bis 300 Meter abgestürzt war, ist in der Nacht auf Mittwoch im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Das vermeldete die Polizei am Donnerstag.