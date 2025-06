Drei Verletzte bei Pkw-Kollision in St. Johann

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind am Montag in St. Johann drei Personen leicht verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 36-jähriger Lenker kurz vor 9 Uhr von der Innsbruckerstraße nach links auf die B178 auffahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 25-Jährigen, der in Richtung Going unterwegs war. Die beiden Männer sowie die 23-jährige Beifahrerin des 25-Jährigen wurden leicht verletzt. Beide Pkw wurden schwer beschädigt. (TT.com)