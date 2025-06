Fahrzeug in Imsterberg abgestürzt, Unfälle auch in Innsbruck und in Kufstein

Am Pfingstsonntag gegen 1.25 Uhr stürzte ein alkoholisierter Lenker mit seinem Fahrzeug über eine Böschung und wurde dabei verletzt. In Innsbruck prallten ein Fahrrad- und ein Motorradfahrer frontal zusammen während in Kufstein ein Pkw mit einem Motorrad kollidierte.

In Imsterberg war am Pfingstsonntag ein 48-jähriger Österreicher mit seinem Fahrzeug auf einem Forstweg unterwegs. Gegen 1.25 Uhr lenkte er das Gefährt von der Gamssteinhütte kommend in Richtung Imsterberg und verlor in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle. Das Fahrzeug geriet über den Fahrbahnrand und stürzte etwa fünf Meter eine steile Böschung hinab und blieb auf dem Dach liegend an einem Baum hängen. Der 48-Jährige wurde durch den Unfall schwer im Bereich des Oberkörpers verletzt und musste nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Zams eingeliefert werden. Ein durchgeführter Alkovortest ergab eine starke Alkoholisierung.

Verkehrsunfall mit Verletzung in Kufstein

Am Pfingstmontag gegen 12.30 Uhr fuhr ein 33-jähriger Deutscher mit seinem Auto von Thiersee kommend in Richtung Kufstein. Aus bisher unbekannter Ursache verlor der 33-Jährige nach einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Motorradlenker. Der Motorradlenker, ein 64-jähriger Deutscher, wurde vom Motorrad auf die Fahrbahn geschleudert.

Beide Unfallbeteiligten wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Kufstein bzw. der 64-Jährige, welcher schwere Verletzungen erlitt, folglich weiter in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert.

Zwei Schwerverletzte in Innsbruck