Stams – Beim Longieren ihres Pferdes ist eine 30-Jährige am Montag in Stams schwer verletzt worden. Laut Polizei erschrak das Pferd beim Laufen an der langen Leine aus unbekanntem Grund und galoppierte los. Dabei wurde die Besitzerin mitgerissen und prallte mit dem Kopf gegen eine Begrenzung. Sie wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)