Mordversuchsprozess nach Heugabelattacke auf Mitbewohner

Ein 27-jähriger Bewohner einer psychosozialen Betreuungseinrichtung muss sich am Dienstag in Wels wegen Mordversuchs vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, mit einer Heugabel auf einen gleichaltrigen Mitbewohner eingestochen zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat zusätzlich zu einer Strafe eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum beantragt.