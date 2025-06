Extremsportler tourt über sieben Gipfel vom Ländle nach Wien

Der Extremsportler Christian Bruckner (45) aus Wallsee startet am 12. Juni eine Gipfeltour durch ganz Österreich: Im Rahmen der "Seven Summits Austria" will er innerhalb von fünf Tagen die sieben höchsten Gipfel der neun Bundesländer erklimmen. 20.000 Höhenmeter und 1.000 Kilometer Entfernung liegen vor ihm, die er zu Fuß bzw. mit dem Rad bewältigen möchte. Dabei war der 45-Jährige aus Wallsee, der im Zivilberuf Feuerwehrmann in Linz ist, nicht immer so sportaffin.

"Vor rund 20 Jahren habe ich mein Leben als Antisportler und Couch-Potato radikal verändert", sagt Christian Bruckner. Er fing an, wandern zu gehen und zu joggen, allmählich kamen immer mehr Sportarten wie Mountainbiken, Rennradfahren, Skitourengehen oder Paragleiten dazu, es folgten Triathlons, Ironman-Teilnahmen oder 2019 eine Rad-Challenge, die ihn in neun Tagen von Österreich bis ans Nordkap führte.

Auch heuer sucht er wieder eine sportliche Herausforderung: Am 12. Juni startet er mit "Seven Summits Austria" quer durch Österreich. Innerhalb von fünf Tagen will er die sieben höchsten Gipfel der neun Bundesländer erklimmen. Der Start erfolgt Donnerstagfrüh am Fuß des Piz Buin (3.312 m) in Vorarlberg.

Tags darauf folgt der Großvenediger (3.666 m) in Salzburg, dann der Großglockner (3.798 m) im Grenzgebiet zwischen Tirol und Kärnten und am 15. Juni der Dachstein (2.995 m) in Oberösterreich bzw. der Steiermark. Am Abschlusstag stehen gleich drei Gipfel am Programm: Vom Schneeberg (2.076 m) in Niederösterreich geht es auf den Geschriebenstein (882 m) im Burgenland und schließlich den Hermannskogel (542 m) in Wien. Die Strecke zwischen den einzelnen Bergen wird er mit dem Rad zurücklegen.