Proteste gegen Trump in Los Angeles: Pentagon schickt weitere 2700 US-Streitkräfte

Der kalifornische Gouverneur kritisiert das Vorgehen Trumps als „geistesgestört“. Die Polizei drängt die Demonstranten in Los Angeles währenddessen zurück.

Washington, Sacramento – Wegen der Proteste gegen die Migrationspolitik von Präsident Donald Trump hat das US-Verteidigungsministerium rund 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte nach Los Angeles beordert. Das teilte das zuständige Regionalkommando am Montag mit. Außerdem schickt das Pentagon nach eigenen Angaben auf Anordnung Trumps weitere 2000 Soldatinnen und Soldaten der Nationalgarde in die Metropole an der US-Westküste. Kalifornien kritisiert das Vorgehen scharf.