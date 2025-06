Schwazer Damen besiegten zum Abschluss knapp den Mödlinger TC

In der Tennis-Bundesliga gelang den Damen des TC Schwaz zum Abschluss des Grunddurchgangs am Sonntag ein knapper Erfolg. Die Tirolerinnen setzten sich zuhause mit 4:3 gegen den Mödlinger TC durch und beendeten die Gruppe A damit auf dem vierten Rang. Einen Rang besser klassiert waren die Kufsteinerinnen, die nach dem 0:7 gegen den TC Ried die Gruppe B auf Platz drei abschlossen.

In der zweiten Bundesliga gab es zwei Tiroler Erfolge. Der TC Kitzbühel setzte sich beim ATSV Steyr 5:2 durch, der TC Wörgl gewann sein Spiel bei der SPG Rainbach/Grünbach 4:3. Die Kitzbühelerinnen sicherten sich damit in der Gruppe A Rang eins vor Wörgl.

Bei den Herren kam der TC Schwaz in der Bundesliga nach seinem 5:4 am Freitag beim TC Dornbirn und den Abschluss-Partien in der Gruppe A auf den dritten Rang. In der zweiten Bundesliga verlor der TC Telfs zum Ende des Grunddurchgangs noch mit 4:5 gegen Hartberg.