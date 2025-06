Ex-Schüler als Amokläufer: Zehn Tote und zahlreiche Verletzte an Grazer Schule

Der 22-jährige ehemalige Schüler soll in zwei Klassenräumen mit zwei Waffen um sich geschossen haben. Zehn Todesopfer wurden bestätigt, darunter ist auch der mutmaßliche Täter. Mehrere Schwerverletzte sind in kritischem Zustand. Wir berichten im Liveblog.

Graz – Bei einem mutmaßlichen Amoklauf in einer Grazer Schule sind am Dienstagvormittag zehn Menschen gestorben. Unter den Toten sind SchülerInnen und mindestens eine erwachsene Person. Auch der Täter ist darunter. Dies bestätigten sowohl die Polizei als auch Bürgermeisterin Elke Kahr. Bei der Schule handelt es sich um das BORG in der Dreierschützengasse.

Medien berichten von knapp 30 Verletzten. Mehrere seien in einem äußerst kritischen Zustand. In den Krankenhäusern in und um Graz wurde Alarm ausgelöst, man stößt an die Auslastungsgrenzen. Zusätzliche ÄrztInnen wurden einberufen, die Krisenstäbe tagen zu Mittag. Das Rote Kreuz war mit über 160 Personen im Einsatz, am frühen Nachmittag sollen noch weitere nachrücken.