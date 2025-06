Amoklauf an Grazer Schule: Zehn Tote, zahlreiche Schwerverletzte

Ein Schüler soll in Klassen um sich geschossen haben. Zehn Todesopfer wurden bestätigt, darunter ist auch der mutmaßliche Täter. Mehrere Schwerverletzte sind in kritischem Zustand. Die Lage sei inzwischen gesichert, heißt es von der Polizei. Wir berichten im Liveblog.

Graz – Bei einem mutmaßlichen Amoklauf in einer Grazer Schule sind am Dienstagvormittag zehn Menschen gestorben. Unter den Toten befanden sich SchülerInnen und mindestens eine erwachsene Person. Auch der Täter ist darunter. Dies bestätigte Bürgermeisterin Elke Kahr. Es handelt sich um das BORG in der Dreierschützengasse.

📽️ Video | Polizei gibt erste Interviews vor Ort

Medien berichten von knapp 30 Verletzten. Mehrere seien in einem äußerst kritischen Zustand. In den Krankenhäusern in und um Graz wurde Alarm ausgelöst, zusätzliche ÄrztInnen wurden einberufen.

Der mutmaßliche Täter soll ein Schüler des BORG sein. Er soll in zwei Klassen das Feuer eröffnet und um sich geschossen haben. Die Polizei geht von keinem weiteren Täter aus. Man habe die Ermittlungen aufgenommen und muss auch das Motiv erst klären.

Eindrücke vom Tatort

Lage gesichert

Gegen 11.30 Uhr teilte die Polizei mit, dass die Lage gesichert sei. Die Schule wurde evakuiert und alle Personen wurden zu einem sicheren Treffpunkt gebracht. Es werde von keiner weiteren Gefahr ausgegangen. Die Gegend rund um die Schule wurde abgeriegelt, der öffentliche Verkehr wurde umgeleitet. Sämtliche Straßen rund um die Schule wurden von schwer bewaffneten Polizeibeamten bewacht, während kurz vor Mittag weiterhin Rettungsfahrzeuge am Weg zur Schule waren.

Der Großeinsatz begann gegen 10 Uhr. Die Bevölkerung wurde zunächst angehalten, den Bereich rund um die Schule zu meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte vor Ort Folge zu leisten.

Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr spricht von einer „furchtbaren Tragödie“. „Alle Einsatzorganisationen agieren umsichtig“, so Kahr. Ein Teil der Kinder und Lehrenden ist zwischenzeitlich in die Grazer Helmut-List-Halle gebracht worden. Familienzusammenführungen finden in der ASKÖ-Halle statt. Mitarbeiter der Kriseninterventionsteams sind im Einsatz. (TT.com, APA)

🔴 Liveblog | Mutmaßlicher Amoklauf an Grazer Schule: