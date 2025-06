Menschen in Graz nach Angriff auf Schule schockiert: „Es ist unmenschlich“

Anrainer des BORG Dreierschützengasse sind nach den Schüssen in der Schule schockiert. „Wir haben dann schnell die Tür zugemacht und drinnen gewartet. Natürlich war Angst da“, schildert ein Restaurant-Besitzer.

Graz – „Mir macht das schon Angst“, sagt Ibrahim, der mit seinen Freunden in der Nähe eines Supermarkt-Parkplatzes nahe des BORG in der Dreierschützengasse steht. Kurz zuvor waren Schüsse in der Schule gefallen. Zu Mittag steht fest, dass es zehn Tote gibt. Ibrahim ist 15 Jahre alt, geht selber nicht ins BORG, kennt aber jemanden, der ihm erzählt hat, wie das Gebäude evakuiert wurde. „Es könnte auch bei anderen Schulen passieren, es könnten auch wir gewesen sein“, meint er zur APA.

Es könnte auch bei anderen Schulen passieren, es könnten auch wir gewesen sein. Ibrahim (15), Passant

Einsatzkräfte der Spezialeinheit Cobra stehen um die Schule, der Bereich ist großräumig abgesperrt. Ein junger Mann mit langen Haaren tritt an einen der Polizeibeamten nahe der Schule heran: „Ich muss zu meinem Bruder, der war drin." Der junge Mann wird in die ASKÖ-Halle in Graz-Eggenberg geschickt, dort können sich Angehörige melden, dorthin wurden auch unverletzte Schüler gebracht.

Bürgermeisterin spendete Trost

Für Medien gibt es Informationen nahe der Schule: Ein Polizeisprecher kann nur tröpfchenweise Infos geben, die Ermittlungen laufen. Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) kommt zum Parkplatz, auf dem sich schon einige Menschen versammelt hatten. Zuvor war sie bei den unverletzten Schülerinnen und Schülern, sie ist sichtlich betroffen: „Es ist wichtig, dass jetzt alle zusammenbleiben, dass wir einander haben“, sagt sie vor Journalistinnen und Journalisten.

Wir haben dann schnell die Tür zugemacht und drinnen gewartet. Natürlich war Angst da. Darsel Hasan, Restaurantbetreiber in der Nähe der Schule

Nur ein paar Meter von der Schule entfernt führt Darsel Hasan das Restaurant Calamar. Der 42-Jährige hat miterlebt, wie die Polizei und die Rettung anrückten. „Wir haben dann schnell die Tür zugemacht und drinnen gewartet. Natürlich war Angst da.“ Hasan hat selbst drei Kinder, sie gehen in eine andere Schule. Dem Mann fehlen die Worte: „Es ist eine Katastrophe.“ Draußen vor dem Lokal unterhält sich eine Mutter mit zwei Gästen, ihre zwei Söhne stehen neben ihr. „Ich habe sie schnell abgeholt.“ Sie schüttelt den Kopf: „Es ist unmenschlich. Wer das getan hat, ist nicht normal.“

Verzweiflung bei Angehörigen

Unweit der Schule bei der ASKÖ-Halle stehen zwei Busse – darin Schülerinnen und Schüler, die aus der Schule geflohen sind. Zwei Männer – offenbar Angehörige – kommen aus der Halle heraus, halten sich gegenseitig an den Händen und in den Augen stehen ihnen die Tränen. Ein Stück weiter entfernt umarmen sich zwei Schülerinnen, spenden einander Trost. Zwei Frauen vom Kriseninterventionsteam beruhigen indessen eine Frau und einen Mann, die offenbar aufgelöst jemanden suchen. In die Verzweiflung mischt sich oft auch Wut und Trauer. (APA)