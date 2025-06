Psychiater Haller zu Attacke an Grazer Schule: Täter sucht Rache an der Gesellschaft

Graz – Bei „School Shootings“ handelt es sich aus Sicht des Schützen meist um „Rache an der Schule als Institution“. Die Schule stehe dabei „für die gesamte Gesellschaft“, erläuterte der Vorarlberger Psychiater Reinhard Haller nach der Attacke an einer Grazer Schule mit mehreren Toten. Bei solchen Taten zeigen sich laut Untersuchungen zwei wiederkehrende Muster: eine vorhandene „Griffnähe zur Waffe“ und eine schwere „Gekränktheit“ des Täters.

„Diese Menschen haben Kränkungen erlitten, die von außen Kinkerlitzchen sind, aber die für sie die Welt bedeuten“, sagte Haller. „Das können kleine Sticheleien sein, denen man von außen hin nicht viel Aufmerksamkeit schenkt.“ Dennoch handle es sich um „schwer getroffene Individuen“. Diese fahren nicht an ihre Schule – oder teils Jahre später an ihre ehemalige Schule –, um bestimmte Lehrer oder Schüler zu töten, die sie gekränkt haben. Es gehe um die Schule als Institution und Rache an der aus Tätersicht „kalten, ausschließenden Gesellschaft“, berichtete Haller aus Untersuchungen zu ähnlichen Fällen und rund 300 „School Shootings“, vor allem in den USA.