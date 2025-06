In 40 Jahren von 5 auf 22 Prozent: Anteil der Kinder mit ausländischem Pass steigt

Wien – Der Zuzug nach Österreich macht sich auch in den Statistiken über Kinder und Jugendliche bemerkbar. Familien- und Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) präsentierte am Dienstag eine aktuelle Auswertung des Österreichischen Instituts für Familienforschung. Dabei zeigt sich, dass im Jahr 2023 knapp 22 Prozent der Unter-18-Jährigen in Österreich eine andere Staatsbürgerschaft als die österreichische hatten. 40 Jahre davor, im Jahr 1985, waren es erst 4,6 Prozent. Diese Entwicklung verläuft parallel zur gesamten Gesellschaft. Der Anteil an Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft beträgt österreichweit rund 20 Prozent.