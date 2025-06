Karriere Open Air 2025 in Schwaz war ein Spektakel der Berufschancen

Unter dem Motto „Berufe erleben, Zukunft gestalten“ verwandelte sich das Stadtzentrum in eine Bühne für Talente und Zukunftsideen. Über 4000 Besucher nutzten laut dem Schwazer Stadtmarketing die Gelegenheit, direkt mit Ausbildnern und Personalverantwortlichen in Kontakt zu treten. An den Mitmachstationen konnten sie sich in verschiedenen Tätigkeiten wie Löten, Programmieren oder kreativem Gestalten ausprobieren. Bürgermeisterin Victoria Weber hob bei der Eröffnung hervor, dass das Event ein Platz ist, an dem Neugier auf praktische Erfahrungen trifft und Berufsorientierung auf Augenhöhe stattfindet.