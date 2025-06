Blechlawine 2025: Ein fulminantes Blasmusik-Festival in Mayrhofen

Mayrhofen verwandelte sich am Wochenende in ein pulsierendes Zentrum der Blasmusik. Die Veranstalter sprechen von einem Besucherrekord.

Mayrhofen - Die Blechlawine 2025, bereits in ihrer sechsten Auflage, lockte über 40 Musikgruppen aus aller Welt ins Zillertal und sorgte für einen ausverkauften Besucherrekord.

Das Festival zog zahlreiche Besucher an.

Ein internationaler Höhepunkt war der zweistündige Auftritt eines norwegischen Orchesters am Musikpavillon. Die Musikinsel am Speicherteich, DJ Mox auf der Kasermandl Alm und das Gschößwandhaus am Penken boten Side-Events, die die Musik ins Tal und auf den Berg brachten.