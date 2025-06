Nach Amoklauf in Graz: FPÖ verschiebt geplanten Parteitag in Kitzbühel

Der für Samstag geplante Parteitag der FPÖ in Kitzbühel wurde aufgrund des tödlichen Amoklaufs in Garz verschoben. Auch die Landesparteitage von ÖVP und KPÖ in der Steiermark stehen wohl vor der Absage.

Wien/Graz – Die FPÖ hat wegen der Attacke in einer Grazer Schule mit mehreren Toten ihren für das Wochenende geplanten Parteitag verschoben. Eigentlich hätte sich Parteichef Herbert Kickl am Samstag in Kitzbühel seiner Wiederwahl stellen sollen. Die schockierenden Ereignisse in Graz würden einen Parteitag in den kommenden Tagen verunmöglichen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Landesparteitage von ÖVP und KPÖ in der Steiermark stehen wohl vor der Absage.