Zwei Tote und 28 Verletzte bei Drohnenangriff auf Charkiw

Bei russischen Angriffen auf die ukrainische Stadt Charkiw sind nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Mindestens 28 weitere seien in der zweitgrößten Stadt des Landes verletzt worden, teilte Charkiws Bürgermeister Ihor Terechow am Mittwoch im Onlinekanal Telegram mit. Demnach wurden auf die Stadt im Nordosten der Ukraine in der Nacht "17 Angriffe mit feindlichen Drohnen" ausgeführt.

Terechow zufolge brannten in dem Bezirk Slobidskyj mehr als 15 Wohnungen in einem fünfstöckigen Gebäude. Auch im Stadtteil Osnowjanskyj wurden demnach mehrere Häuser getroffen. Terechow fügte hinzu, dass "möglicherweise Menschen unter den Trümmern verschüttet sind".

Ukrainische Städte sind fast täglich Ziel russischer Luftangriffe. Trotz der laufenden US-Bemühungen um eine Waffenruhe hatte Moskau seine Bombardements zuletzt verstärkt. Wie bereits in den Nächten zuvor überzog Russland das Nachbarland auch am Dienstag mit heftigen Luftangriffen. Betroffen waren insbesondere die Hauptstadt Kiew und die Hafenstadt Odessa.

Bei den Angriffen mit mehr als 300 Drohnen und Raketen am Dienstag wurden in Kiew und Odessa nach ukrainischen Angaben drei Menschen getötet. In Odessa wurde unter anderem eine Geburtsklinik getroffen. Bereits in der vorherigen Nacht hatte es eine beispiellose Angriffswelle gegeben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte eine starke Antwort des Westens.