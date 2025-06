Zwei Tote und 37 Verletzte bei Drohnenangriff auf Charkiw

Bei russischen Angriffen auf die ukrainische Stadt Charkiw sind nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Mindestens 37 weitere - davon fünf Kinder - seien in der zweitgrößten Stadt des Landes verletzt worden, teilte Charkiws Bürgermeister Ihor Terechow am Mittwoch mit. Demnach wurden auf die Stadt im Nordosten der Ukraine in der Nacht "17 Angriffe mit feindlichen Drohnen" ausgeführt. Im Bezirk Slobidskyj brannten mehr als 15 Wohnungen in einem Gebäude.