UNICEF-Sprecher in Gaza: Du hörst sie schreien

Das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF ist im Gaza-Krieg weiterhin vor Ort aktiv. Sprecher James Elder berichtet im APA-Telefoninterview von der schwierigen Arbeit im Gazastreifen: "Jedes Mal, wenn du dich umdrehst, siehst du noch ein Kind mit Amputation." Es gebe keine Schmerzmittel, deswegen seien auch die Spitäler erfüllt von Schreien. "Du hörst sie", sagt Elder. Zudem fehle es an Lebensmitteln und Wasser, Hilfslieferungen kämen weiter kaum an.

In den Krankenhäusern würde der UNICEF-Sprecher "herzzerreißende Geschichten" hören. Diese seien aber "nicht außergewöhnlich", denn vielen Kindern im Gazastreifen erginge es ähnlich. Er habe mit einer 9-Jährigen gesprochen, der beide Beine abgenommen wurden, sagt Elder. Oft hätte er gehört, dass ganze Familien getötet wurden.

Für die mehrtägige Reise in den Gazastreifen habe Elder eine Genehmigung vom israelischen Militär gebraucht. Mit gepanzerten Fahrzeugen könne er sich dann jedoch frei bewegen. Die Kontrollen seien teils "entspannt", noch am selben Tag gebe es aber wieder Bombardement aus Israel. Die Menschen in Gaza seien hauptsächlich hungrig, fühlten sich zudem gedemütigt und erschöpft. Selbst wenn manche äußerlich unversehrt seien: "Innen drinnen sind sie tot."