Nova Rock startet mit Korn und Sommerwetter

Am Mittwoch startet Österreichs größtes Rockfestival: Zum Nova Rock vom 11. bis 14. Juni in Nickelsdorf werden heuer wieder Zehntausende Fans erwartet, im vergangenen Jahr wurde laut Veranstalter über vier Tage verteilt die 200.000er-Marke geknackt. Prognostiziert ist sommerliches Wetter mit Tageshöchstwerten um 30 Grad. Zum Auftakt werden zwei Bühnen bespielt. Korn sind die Headliner am ersten Tag. Vor deren Auftritt wird der Opfer des Amokschützen von Graz gedacht.

Neben Korn sind Boston Manor die Headliner am ersten Tag. Zugleich wird die Bluttat an einer Grazer Schule von Dienstag auch am Nova Rock nicht spurlos vorübergehen. So ist am Auftakttag eine Gedenkminute für die Opfer der Tragödie angesetzt. In der Folge sorgen bis Sonntag u.a. Linkin Park, Iggy Pop, Deafheaven, Baby Lasagna, Slipknot, Powerwolf, Wanda, Idles, Heaven Shall Burn, Poppy und Folkshilfe für ein Programm mit harten Klängen, aber auch stilistischen Farbtupfern auf den Pannonia Fields.