Drohne stürzte bei Transportflug in Nesselwängle auf Dach ab

Zu einem Drohnenabsturz kam es am Dienstag in Nesselwängle. Ein 71-jähriger deutscher Drohnenpilot sollte im Auftrag einer Firma mit einer Drohne einen Transportflug von Nesselwängle aus zur Schneetalalpe machen. Ein etwa 1,5 kg schwerer Koffer, gefüllt mit Elektromaterial, musste hochgeflogen werden.

Der Pilot habe laut Aussage bei der Polizei den Gegenwind und die getragene Last an der Drohne unterschätzt. Der Akku entlud sich dadurch schneller als erwartet. Die Drohne schaltete in den Notfallmodus und trat selbstständig die Rückkehr zum Piloten an. Ab diesem Zeitpunkt hatte der Pilot keine Kontrolle mehr über die Drohne.