Was man unter Mobbing versteht und welche Auswirkungen es auf die Opfer hat

Nicht jede Form von Gewalt und aggressivem Verhalten ist demnach Mobbing. Bullying, wie das Phänomen im angloeuropäischen Raum genannt wird, gibt es in allen Altersgruppen, ist im Leitfaden „Mobbing an Schulen“ des Bildungsministeriums aus dem Jahr 2018 zu lesen. Dass an Schulen gemobbt wird, sei kein neues Phänomen, bekäme aber zunehmend starke gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit. In Österreich berichteten mehr als 21 Prozent der 15-Jährigen über häufiges Bullying in der Schule, wie aus einer im Mai veröffentlichten Analyse von UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight mit Daten von 2018 bis 2022 hervorgeht.