KRAPOLDI verzaubert Innsbruck

Manege frei für eine Stadt voller Magie: Das Festival für neuen Zirkus, Clownerie und Straßentheater sorgt an acht Tagen für Zirkusflair.

KRAPOLDI ist zurück! Von 22. bis 31. August 2025 taucht Innsbruck bereits zum sechsten Mal in die Welt von neuem Zirkus, Clownerie und internationalem Straßentheater. Zwischen malerischen Altstadthäusern, hohen Bäumen und staunenden Augen verwandelt sich die Innsbrucker Innenstadt und der Rapoldipark in einen Ort voller Poesie, waghalsiger Akrobatik und herzlichem Lachen. Einen Ort, an dem das Unmögliche möglich scheint. Und das Beste: Der Ticketverkauf hat bereits begonnen!

Die Stadt wird zur Bühne

Mit einem magischen Auftakt beginnt das Zirkusabenteuer KRAPOLDI: Am 22. und 23. August 2025 ab 15 Uhr verwandelt sich die Innsbrucker Innenstadt in eine lebendige Bühne voller Magie, Akrobatik und Humor – es wird lustig, spektakulär und berührend. Zwischen Goldenem Dachl und Maria-Theresien-Straße erwacht der Zauber des Augenblicks: Clowns zaubern aus dem Nichts heraus Lacher, Hula-Hoop-Reifen tanzen charmant im Takt, und an Stangen klettern Akrobat:innen hinauf und sorgen mit ihrer spektakulären Show für angehaltenen Atem und staunende Augen beim Publikum.

Angie Kurz führt ihre Akrobatik an ihren Haaren hängend auf. © Angie Kurz

Eine emotionale Reise

Die Tirolerin Julia Rigger schwebt an ihrem Aerial Hoop schwerelos durch die Lüfte, während Angie Kurz mit ihrer atemberaubenden Hairhanging-Performance die Schwerkraft herausfordert. Am Abend geht es am Marktplatz heiß her, wenn akrobatische Feuershows den Abendhimmel erleuchten.

Mit der großen und bunten Zirkusparade am Dienstag, 26. August, zieht das KRAPOLDI Festival von der Innenstadt in seine „Heimat“, den Rapoldipark. Dort liegt an diesen Tagen ein ganz besonderer Zauber in der Luft, der die Besucher:innen in seinen Bann zieht. Bunte Lichterketten, ein wundersames Wassercafé und die Insel der Geschichten verwandeln den Park in eine magische Oase.

Zu den Highlights in den Zirkuszelten zählen u.a. die französische Gruppe Zalatai, die mit Musik und Zirkuskunst auf eine emotionale Reise mitnehmen und mit ihrer Zirkuserzählung nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken anregen.

Clap Clap Circo besteht aus Nina, die ihren Auftritt zelebrieren will, und Katrasca, der ihr dabei „helfen“ möchte. © Justyne Karpinska

Unter freiem Himmel

Die beiden Clowns der spanischen Gruppe Belle Ecole haben eine beeindruckende Karriere in der Zirkuskunst hinter sich und stellen bei ihrer Performance die Kommunikation mit dem Publikum in den Mittelpunkt. Für Begeisterung wird die Gruppe Tridiculous sorgen, die mit einer spektakulären Show aus Artistik, Musik und Comedy überzeugen. Eine absurde Mischung aus zeitgenössischem Zirkus, Drag und Buffon, gewürzt mit tiefschwarzem Humor und scharfer politischer Satire – das ist die Geschichte hinter dem Stück der österreichischen Gruppe Duo Skandl.

Die Darbietungen unter freiem Himmel sind ohne Eintritt erlebbar, doch für magische Momente im Zirkuszelt empfiehlt sich ein rascher Ticketkauf. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.