Musk bedauert Kritik an Trump: „Zu weit gegangen“

Tech-Milliardär Elon Musk bemüht sich um Beruhigung in seiner Fehde mit US-Präsident Donald Trump. „Ich bedauere manche meiner Posts über Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche. Sie sind zu weit gegangen“, schrieb Musk am Mittwoch auf X. Vergangene Woche lieferten sich Trump und Musk einen heftigen Schlagabtausch, nachdem der reichste Mann der Welt Trumps Steuer- und Ausgabengesetz als „ekelhafte Abscheulichkeit“ bezeichnet hatte.