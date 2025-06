Sport, Show, Sensation – so zelebriert Österreich Sport!

Die Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien sind zurück – und bei der fünften Ausgabe größer, vielseitiger und erlebnisreicher als je zuvor! Der Startschuss fällt am Mittwoch, 18. Juni um 18:00 Uhr mit einem fulminanten Opening-Event am Platz vor dem Innsbrucker Landestheater. Schon die Eröffnung lässt keinen Zweifel: Hier trifft Spitzensport auf Show, Festival-Vibes inklusive. Wenn Popstar Rian live die Bühne rockt und direkt im Anschluss die legendäre Ö3-Disco (ab 19:30 Uhr) unter freiem Himmel im Herzen der Olympia-Stadt in eine pulsierende Tanzfläche verwandelt, dann spürt man: Das ist nicht einfach ein Sportevent – das ist ein Sportfest für alle Sinne!

Ab Donnerstag dreht sich dann vier Tage lang alles um die sportlichen Höchstleistungen. Innsbruck und Tirol – vom Hechtsee bis in die Area 47 werden zum Zentrum des heimischen S(pitzens)ports: In der „Woche der Entscheidungen“ treten rund 6.500 Athlet:innen in 37 Sportarten aus 33 Verbänden gegeneinander an – und kämpfen um die höchsten nationalen Titel. Und das Beste: Alle Bewerbe sind kostenlos zugänglich. Damit aber nicht genug. Damit du kein Highlight verpasst, gibt’s jetzt deinen ganz persönlichen Guide fürs Event – handlich, praktisch, unverzichtbar: die brandneue Sport-Austria-Finals-App für iOS und Android. Damit hast du alle Infos, Zeitpläne und Updates direkt in deiner Hosentasche.