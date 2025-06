Staatstrauer nach Amoklauf: Auch am Innsbrucker Landhaus ist Flagge auf halbmast gesetzt

Die dreitägige Staatstrauer gilt bis inklusive Freitag. Auf allen öffentlichen Gebäuden in Österreich wurden die Flaggen auf halbmast gesetzt. Am Mittwochvormittag wurde eine Trauerminute abgehalten.

Nach dem Amoklauf, bei dem ein 21-jähriger Ex-Schüler einer Schule in Graz zehn Menschen und sich selbst getötet hatte, wurde von der Regierung eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Schwarze Fahnen wurden gehisst und die österreichische Flagge auf allen öffentlichen Gebäuden auf halbmast gesetzt – auch die Tiroler Landesflagge am Landhaus in Innsbruck.

📽️ Video | Österreichweite Trauerminute abgehalten

Am Mittwochvormittag um 10 Uhr wurde zudem eine landesweite Trauerminute für die Opfer abgehalten. Die heimischen Kirchen beteiligten sich mit Trauergeläut, in Wien wurde auch die Trauerglocke des Stephansdoms, die „Halbpummerin“, geläutet. Der ORF unterbrach sein TV- und Radioprogramm, die Wiener Linien hielten rund 900 Öffi-Fahrzeuge für eine Minute an.

Beim Ministerrat wurde zu Beginn ebenfalls eine Trauerminute abgehalten. Die Bundesregierung traf sich zwar, die geplanten Beschlüsse wurden jedoch verschoben und es gab keine Medienstatements. Bereits am Dienstag einberufen wurde der Nationale Sicherheitsrat, dieser tritt am Donnerstag um 14 Uhr im Parlament zusammen.

📽️ Video | Schule bleibt geschlossen

Vor dem Oberstufenrealgymnasium in der Grazer Dreierschützengasse zündeten die vier steirischen ÖVP-Regierungsmitglieder, angeführt von Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom, Kerzen an. Menschen brachen in Tränen aus. Schülerinnen und Schüler kamen in Gruppen mit ihren Betreuerinnen und Betreuern aus dem in der Helmut-List-Halle eingerichteten Kriseninterventionszentrum zur geschlossenen Schule und weinten gemeinsam, während sie ebenfalls Kerzen anzündeten.

Immer mehr Veranstaltungen in Österreich werden zudem abgesagt oder verschoben. Die Staatstrauer gilt bis inklusive Freitag. (APA, TT.com)