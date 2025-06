Volksschule Angath tritt dem Klimabündnis bei

Die Volksschule Angath hat einen bedeutenden Schritt in Richtung Klimaschutz gemacht: Sie ist nun Teil des Klimabündnis-Netzwerks.

Angath – Direktorin Andrea Fuchs erklärt: „Inspiriert vom Liedtext Kurt Mikulas´ ,Wenn einer einen Traum träumt, bleibt es nur ein Traum, träumen wir ihn gemeinsam, wächst daraus ein Baum‘ möchten wir an der Volksschule Angath das Bewusstsein für Klima- und Umweltschutz in der ganzen Schulgemeinschaft stärken.“ Der Beitritt zum Klimabündnis soll das Engagement noch verbindlicher im Schulalltag verankern und Impulse für viele weitere kleine Schritte in Richtung Klimaschutz bringen.