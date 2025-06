20 Jahre Nova Rock: Auftakt des Festivals verlief entspannt

Über vier Tage verteilt werden rund 200.000 Fans erwartet. Dead Poet Society und The Fleur eröffnen das Event, Highlight wird der Auftritt von Linkin Park am Donnerstag.

Das Nova Rock, das größte Rockfestival Österreichs, startet heute bei sommerlichem, etwas windigem Wetter in Nickelsdorf im Burgenland. Bis inklusive Samstag werden wohl wieder über vier Tage verteilt rund 200.000 Fans auf den Pannonia Fields feiern. Die Anreise lief am Mittwochvormittag ohne gröbere Probleme. Ein Großteil der Besucher dürfte nach Angaben der Einsatzkräfte bereits auf dem Gelände sein. „Es ist sehr friedlich und ruhig“, sagte ein Polizeisprecher zur APA.

Größere Staus gab es nicht. Nur vereinzelt musste der ÖAMTC ausrücken, um Starthilfe zu geben oder Sicherungen zu tauschen. Auch eine kaputte Lenkung und Bollerwagen mit Reifenpanne beschäftigten die Pannenhelfer. Die Polizei hatte bisher ebenfalls nur einzelne „festivaltypische“ Einsätze zu bewältigen, darunter einen Diebstahl und zwei leichte Körperverletzungen. Eine Herausforderung könnten am Donnerstag die Tagesgäste werden, die extra für den Auftritt von Linkin Park anreisen. Rund 7.000 Fans werden erwartet, die nach dem Konzert wieder abreisen, so ein Polizeisprecher. Für sie wurde ein eigener Parkplatz eingerichtet.

Dead Poet Society und The Fleur eröffnen

Das Rote Kreuz ist schon seit Sonntag am Festivalgelände und hat bisher 146 Personen medizinisch versorgt, wovon acht ins Spital gebracht wurden. Aufgrund des sonnigen und zunehmend heißen Wetters rechnet Einsatzleiter Florian Feldmann heuer vor allem mit Kreislaufproblemen, leichten Verletzungen und Insektenstichen. Über 750 Sanitäterinnen und Sanitäter aus sieben Bundesländern werden beim Nova Rock im Einsatz sein.

Der musikalische Reigen soll am Eröffnungstag um 16.30 Uhr beginnen, bespielt werden zum Auftakt die Blue Stage und die Red Bull Stage. Los geht es mit der US-Alternative-Rockband Dead Poet Society bzw. den Salzburger Blues- Rockern The Fleur. Als Headliner auf den beiden Bühnen werden heute die Nu-Metal-Mitbegründer Korn bzw. die englische Rockband Boston Manor erwartet.

Horrorlabyrinth soll Gruseln lehren

Neu ist in diesem Jahr nicht nur das Design der ab Donnerstag bespielten Red Stage, deren Seitenteile als Adlerflügel gestylt sind. Erstmals sorgt ein Horrorlabyrinth für Gruseln.

Kulinarisch will man auch heuer Kost abseits des üblichen Festival-Fast-Foods servieren. So wartet die inzwischen traditionelle Burgenland Arena auf Gäste. Geboten werden dort neben schattigen Sitzgelegenheiten u.a. „frische Schmankerln vom Heurigen“, biologisches Zwickel-Bier und pannonische Weine. Haubenkoch Max Stiegl wartet wieder an seinem Stand mit „Festival-Kreationen“ auf, wie es in der Ankündigung hieß.

Frühstücksstationen und Beer-Fastlane

An vier Stationen am Campingplatz können Fans täglich ab 7.00 Uhr frühstücken. Kaffee, alkoholfreie Getränke, Gebäck „frisch vom Bäcker um die Ecke“, Pikantes und Süßes sowie Croissants sollen das Aufstehen nach langen Festivalnächten leichter machen. Wer zu dem Zeitpunkt noch immer am Feiern ist: „Eisgekühltes Bier gibt's natürlich auch“, hieß es. Spätaufsteher können sich bei der Food Stage einer Supermarktkette am Campinggelände täglich bis 20.00 Uhr mit Lebensmitteln eindecken (dort gibt es auch frisches Obst und Gemüse). Eine Brauerei hat eine Beer-Fastlane für ganz Durstige eingerichtet.

Die Bluttat an einer Grazer Schule von Dienstag wird auch am Nova Rock nicht spurlos vorübergehen. So ist heute eine Gedenkminute für die Opfer der Tragödie angesetzt.