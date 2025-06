TT-Kreuzfahrt nach Spitzbergen mit den Hurtigruten

Ein unvergesslicher Sommer in Norwegen auf der Spitzbergen-Linie: Bergen – Åndalsnes – Træna – Reine – Tromsø – Honningsvåg – Auf See in den Gewässern von Bjørnøya – Longyearbyen – Ny-Ålesund – Senja – Stokmarknes – Brønnøysund – Ålesund – Bergen