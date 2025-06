Krankenwagen fuhr auf Südtiroler Brennerautobahn auf Lkw auf: Patient und Begleitperson tot

Ein tragischer Verkehrsunfall auf der Brennerautobahn (A22) in Südtirol forderte am Mittwoch zwei Todesopfer. Laut ersten Informationen soll ein Krankentransportwagen des Weißen Kreuzes gegen 14 Uhr in einen stehenden Lkw gekracht sein, berichtet das Nachrichtenportal stol.it. Der Unfall ereignete sich zwischen Franzensfeste und Sterzing in Fahrtrichtung Innsbruck.