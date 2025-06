Tür ging nicht mehr auf: 73-Jährige war rund 1,5 Stunden in Gefrierraum gefangen

Rund 1,5 Stunden lang musste eine 73-Jährige am Mittwoch in einem Gefrierraum eines Gastronomiebetriebes im Bezirk Innsbruck-Land ausharren, ehe sie entdeckt wurde. Wie kam es zu dem verhängnisvollen Aufenthalt? Laut Polizei war die Frau nur zu Besuch bei einer Bekannten in dem Lokal und ging selbst in den Gefrierraum, um dort etwas zu holen.