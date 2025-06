Sirup statt Dose: Konsumenten kaufen lieber Produkte ohne Pfand

Die Einführung des Einwegpfandsystems hat in Österreich auch Auswirkungen auf das Kaufverhalten von Konsumentinnen und Konsumenten. Wie eine YouGov-Umfrage zeigt, entscheiden sich viele Menschen seither eher für Produkte, die nicht vom Pfand betroffen sind, wie etwa Sirup. Dennoch stehen 70 Prozent der Befragten dem Flaschen-Rücknahmesystem positiv gegenüber, etwa die Hälfte hat bereits Pfandflaschen retourniert.

„Dass viele Konsumenten bewusst auf nicht-bepfandete Produkte ausweichen, ist ein deutliches Zeichen dafür, wie unmittelbar das neue Pfandsystem das Kaufverhalten beeinflusst“, sagt Getränkeexpertin Katrin Amlacher von YouGov laut Aussendung. Das Meinungsforschungsinstitut befragt zu dem Thema in drei Wellen, im März, Juli und Oktober jeweils 1000 Personen und will damit langfristige Entwicklungen im Umgang mit Einwegverpackungen in Österreich erheben.