Bundespräsident Van der Bellen kondolierte in Graz: „Es stellen sich Fragen für die Zukunft“

Österreichs Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen trug sich am Mittwoch in das von der Stadt Graz aufgelegte Kondolenzbuch ein. Laut dem Bundespräsidenten stellen sich Fragen für die Zukunft, einerseits zum 21-Jährigen, andererseits zur Sicherheit von Schulen und Kindergärten.

Graz – Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich am Mittwoch nach dem Amoklauf in einer Grazer Schule im Rathaus in das von der Stadt aufgelegte Kondolenzbuch eingetragen. Zuvor war er für Gespräche bei Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) in der Grazer Burg und bei Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) im Rathaus. „Der Schock über die toten Kinder und Jugendlichen sitzt ganz, ganz tief“, sagte Van der Bellen am Hauptplatz gegenüber Medien.