Markttag in Aguntum: Ein Wochenende voller archäologischer Entdeckungen

Zum ersten Mal beteiligt sich das Museum Aguntum an den Europäischen Archäologietagen, die am 14. und 15. Juni 2025 stattfinden.

Dölsach – Zum ersten Mal beteiligt sich das Museum Aguntum an den Europäischen Archäologietagen, die am 14. und 15. Juni 2025 stattfinden. Diese europaweite Initiative, die jährlich am dritten Juni-Wochenende in den Mitgliedsländern des Europarates abgehalten wird, zielt darauf ab, das Bewusstsein für Europas kulturelle Vielfalt und archäologischen Reichtum zu schärfen.