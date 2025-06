Osttirols Lehrlinge im Rampenlicht: Finaltickets für Tyrol Skills gesichert

Zwei junge Lehrlinge werde den Bezirk Lienz in Innsbruck beim Tirol-Wettbewerb für den Einzelhandel vertreten.

Lienz – Die Bezirksausscheidung der Tyrol Skills für EinzelhändlerInnen fand am 6. Juni 2025 in der Tiroler Fachberufsschule Lienz statt. Acht engagierte Lehrlinge der Abschlussklassen stellten sich der Herausforderung, ihre Fähigkeiten vor einer Jury zu präsentieren.

In einem anspruchsvollen Verkaufsgespräch mussten die Teilnehmer nicht nur ihre Produktkenntnisse unter Beweis stellen, sondern auch mit Charme und Einfühlungsvermögen punkten. Bewertet wurden Begrüßung, Warenpräsentation, Zusatzverkauf und Verabschiedung. Mario Pichler, Lehrling bei Fitstore24, und Simona Lanser, Lehrling bei Einrichtungshaus Aichner, beeindruckten Jury und Publikum gleichermaßen und sicherten sich ihre Plätze für das Landesfinale in Innsbruck am 26. Juni.