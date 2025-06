Schweizerin rutschte beim Wandern in Pertisau aus und stürzte sieben Meter ab

Bei einem Wanderunfall am Achensee ist am Mittwoch eine 70 Jahre alte Schweizerin verletzt worden. Die Frau und ihr Ehemann waren am Vormittag auf dem Gaisalmsteig zur Gaisalm unterwegs. Gegen 11.35 Uhr rutschte die Frau auf einer feuchten Felsplatte aus und stürzte etwa sieben Meter über steiles Gelände ab.