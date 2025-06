Falscher Kripobeamter ergaunerte von 81-Jähriger mehr als 10.000 Euro

Mehrfach kontaktierte ein Unbekannter eine Frau in Schattwald, um Geld von ihr zu ergaunern. Eine Bankangestellte wurde beim zweiten Versuch argwöhnisch.

Die 81-Jährige war am Dienstag telefonisch von dem Mann kontaktiert worden, der sich als Kriminalbeamter ausgab. Er erklärte der Seniorin, dass sich in der näheren Umgebung mehrere Einbruchsdiebstähle ereignet hätten und überredete sie, einen fünfstelligen Eurobetrag von ihrem Konto abzuheben und das Geld vor ihrem Haus zu deponieren, damit der vermeintliche Polizeibeamte das Geld in Sicherheit bringen könne. Kurz danach, gegen 16 Uhr, war das Geld nicht mehr dort.