Israels Parlament lehnt Abstimmung zur Selbstauflösung ab

Das israelische Parlament hat am Donnerstagmorgen eine vorläufige Abstimmung zur Selbstauflösung abgelehnt. Wie die Knesset in einer Erklärung mitteilte, wurde die Abstimmung, die ein erster Schritt zu einer vorgezogenen Wahl hätte sein können, von 61 Abgeordneten abgelehnt, 53 stimmten dafür. Damit hat die Regierungskoalition von Premier Benjamin Netanyahu mehr Zeit, ihre bisher schwerste politische Krise zu überwinden.

Netanyahu hat sich intensiv darum bemüht, die festgefahrene Situation in seiner Koalition in Bezug auf ein neues Wehrpflichtgesetz zu lösen, die zu der gegenwärtigen Krise geführt hat. Einige religiöse Parteien in Netanyahus Koalition wollen ultraorthodoxe jüdische Seminarstudenten vom Militärdienst befreien, der in Israel obligatorisch ist, während andere Gesetzgeber derartige Ausnahmen ganz abschaffen wollen.